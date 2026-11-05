Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Handelsende tief in Rot

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 5,52 Prozent schwächer bei 24 315,00 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,693 Prozent schwächer bei 25 558,11 Punkten, nach 25 736,51 Punkten am Vortag.

Bei 24 262,14 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 25 559,03 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 5,02 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 27 477,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 363,44 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 23 499,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 20,63 Prozent auf 1,52 USD), Inter Parfums (+ 9,48 Prozent auf 135,28 USD), Royal Gold (+ 6,18 Prozent auf 261,28 USD), Donegal Group B (+ 5,99 Prozent auf 25,64 USD) und Ceragon Networks (+ 5,50 Prozent auf 2,11 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen 3D Systems (-36,74 Prozent auf 1,67 USD), Cogent Communications (-30,93 Prozent auf 4,69 USD), Methode Electronics (-23,44 Prozent auf 10,16 USD), AXT (-22,76 Prozent auf 36,72 USD) und ScanSource (-20,90 Prozent auf 45,07 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 78 838 931 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,431 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Americas Car-Mart-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at