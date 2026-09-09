Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Minus

Der NASDAQ Composite gibt am Mittwoch nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 16:00 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,23 Prozent auf 26 360,36 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,365 Prozent auf 26 325,06 Punkte an der Kurstafel, nach 26 421,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26 366,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 288,16 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,634 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 26 690,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25 678,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21 879,49 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13,45 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Akamai (+ 4,05 Prozent auf 109,89 USD), SMC (+ 3,85 Prozent auf 445,01 USD), Ballard Power (+ 3,38 Prozent auf 2,45 USD), Patterson-UTI Energy (+ 3,24 Prozent auf 13,07 USD) und FormFactor (+ 3,19 Prozent auf 113,36 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-24,50 Prozent auf 1,88 USD), TransAct Technologies (-5,53 Prozent auf 4,95 USD), inTest (-5,51 Prozent auf 10,81 USD), Cogent Communications (-4,72 Prozent auf 9,19 USD) und Expedia (-3,19 Prozent auf 265,80 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 5 495 520 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,769 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at