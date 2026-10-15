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Kursentwicklung im Fokus 15.10.2026 16:02:09

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer

Das macht der NASDAQ Composite am Morgen.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 1,16 Prozent leichter bei 26 382,41 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,17 Prozent tiefer bei 26 380,77 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26 692,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 308,85 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 478,87 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 3,55 Prozent nach. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 25 981,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26 269,23 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 22 670,08 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,54 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Lifetime Brands (+ 5,37 Prozent auf 9,02 USD), Intuit (+ 4,77 Prozent auf 325,24 USD), Autodesk (+ 4,27 Prozent auf 241,01 USD), Erie Indemnity (+ 4,06 Prozent auf 239,46 USD) und Infosys (+ 3,88 Prozent auf 11,93 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil inTest (-11,25 Prozent auf 11,60 USD), AXT (-9,64 Prozent auf 55,65 USD), Nortech Systems (-7,65 Prozent auf 9,78 USD), Powell Industries (-7,18 Prozent auf 157,35 USD) und FormFactor (-6,97 Prozent auf 111,37 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 421 989 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,916 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Century Aluminum-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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inTest Corp. 11,40 -0,87% inTest Corp.
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