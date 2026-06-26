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NASDAQ Composite im Fokus 26.06.2026 16:01:23

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels in Rot

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels in Rot

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Um 15:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,61 Prozent tiefer bei 25 203,92 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,998 Prozent auf 25 105,41 Punkte an der Kurstafel, nach 25 358,60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 211,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 014,96 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 4,83 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 656,18 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, bei 21 408,08 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 26.06.2025, bei 20 167,91 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,47 Prozent nach oben. Bei 27 190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit ACADIA Pharmaceuticals (+ 9,61 Prozent auf 26,00 USD), Biogen (+ 4,75 Prozent auf 211,56 USD), Pegasystems (+ 4,53 Prozent auf 30,02 USD), Salesforce (+ 4,31 Prozent auf 156,66 USD) und Intuit (+ 4,29 Prozent auf 266,01 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil ON Semiconductor (-18,90 Prozent auf 96,30 USD), Donegal Group B (-11,95 Prozent auf 20,26 USD), inTest (-9,93 Prozent auf 16,05 USD), Methode Electronics (-8,83 Prozent auf 16,41 USD) und FormFactor (-8,37 Prozent auf 136,30 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 995 833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,233 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

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ACADIA Pharmaceuticals Inc. 20,96 1,01% ACADIA Pharmaceuticals Inc.
Biogen Inc 189,96 7,38% Biogen Inc
Donegal Group Inc. (B) 24,68 7,26% Donegal Group Inc. (B)
FormFactor Inc. 124,50 -3,97% FormFactor Inc.
inTest Corp. 14,30 -8,33% inTest Corp.
Intuit Inc. 233,80 4,56% Intuit Inc.
Methode Electronics Inc. 16,60 28,68% Methode Electronics Inc.
NVIDIA Corp. 169,80 -1,20% NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp. 79,19 -23,91% ON Semiconductor Corp.
Pegasystems Inc. 26,94 7,07% Pegasystems Inc.
Salesforce 138,72 5,01% Salesforce
SIGA Technologies Inc. 3,92 -0,76% SIGA Technologies Inc.
SMC Corp. 385,80 -2,92% SMC Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 72,58 -3,74% Strategy (ex MicroStrategy)

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NASDAQ Comp. 25 297,62 -0,24%

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