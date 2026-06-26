NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NASDAQ Composite im Fokus
|
26.06.2026 16:01:23
Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels in Rot
Um 15:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,61 Prozent tiefer bei 25 203,92 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,998 Prozent auf 25 105,41 Punkte an der Kurstafel, nach 25 358,60 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 211,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 014,96 Punkten.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 4,83 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 656,18 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, bei 21 408,08 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 26.06.2025, bei 20 167,91 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,47 Prozent nach oben. Bei 27 190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.
NASDAQ Composite-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit ACADIA Pharmaceuticals (+ 9,61 Prozent auf 26,00 USD), Biogen (+ 4,75 Prozent auf 211,56 USD), Pegasystems (+ 4,53 Prozent auf 30,02 USD), Salesforce (+ 4,31 Prozent auf 156,66 USD) und Intuit (+ 4,29 Prozent auf 266,01 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil ON Semiconductor (-18,90 Prozent auf 96,30 USD), Donegal Group B (-11,95 Prozent auf 20,26 USD), inTest (-9,93 Prozent auf 16,05 USD), Methode Electronics (-8,83 Prozent auf 16,41 USD) und FormFactor (-8,37 Prozent auf 136,30 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite
Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 995 833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,233 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel
2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
26.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
26.06.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
26.06.26
|Schwacher Handel: S&P 500 fällt letztendlich (finanzen.at)
|
26.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
26.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
26.06.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
|
26.06.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
Analysen zu inTest Corp.
Aktien in diesem Artikel
|ACADIA Pharmaceuticals Inc.
|20,96
|1,01%
|Biogen Inc
|189,96
|7,38%
|Donegal Group Inc. (B)
|24,68
|7,26%
|FormFactor Inc.
|124,50
|-3,97%
|inTest Corp.
|14,30
|-8,33%
|Intuit Inc.
|233,80
|4,56%
|Methode Electronics Inc.
|16,60
|28,68%
|NVIDIA Corp.
|169,80
|-1,20%
|ON Semiconductor Corp.
|79,19
|-23,91%
|Pegasystems Inc.
|26,94
|7,07%
|Salesforce
|138,72
|5,01%
|SIGA Technologies Inc.
|3,92
|-0,76%
|SMC Corp.
|385,80
|-2,92%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|72,58
|-3,74%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|25 297,62
|-0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.