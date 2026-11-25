Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 3,08 Prozent leichter bei 23 001,73 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 3,31 Prozent leichter bei 22 948,48 Punkten in den Mittwochshandel, nach 23 733,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23 002,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 632,40 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 5,22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25 955,34 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 26 151,30 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Stand von 23 025,59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,01 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Lancaster Colony (+ 1,94 Prozent auf 111,15 USD), Infosys (+ 1,80 Prozent auf 12,72 USD), Erie Indemnity (+ 1,38 Prozent auf 279,84 USD), Commercial Vehicle Group (+ 1,29 Prozent auf 3,13 USD) und Abbott Laboratories (+ 1,18 Prozent auf 106,63 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-20,69 Prozent auf 28,14 USD), inTest (-14,07 Prozent auf 9,59 USD), TTM Technologies (-10,89 Prozent auf 52,95 USD), FormFactor (-10,26 Prozent auf 65,78 USD) und Lattice Semiconductor (-10,17 Prozent auf 90,16 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16 170 505 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,637 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite präsentiert die Century Aluminum-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 22,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at