Börse New York in Rot: S&P 500 am Freitagnachmittag mit Abgaben

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,24 Prozent tiefer bei 7 779,97 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62,534 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,090 Prozent auf 7 805,98 Punkte an der Kurstafel, nach 7 798,99 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 7 810,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 776,31 Punkten lag.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,364 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 14.07.2026, einen Stand von 7 543,59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wurde der S&P 500 auf 7 501,24 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, lag der S&P 500 bei 6 468,54 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,44 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Copart (+ 7,01 Prozent auf 31,45 USD), Sandisk (+ 6,43 Prozent auf 1 626,40 USD), Seagate Technology (+ 5,35 Prozent auf 970,69 USD), Halliburton (+ 4,54 Prozent auf 34,33 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,30 Prozent auf 503,80 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Broadcom (-6,29 Prozent auf 391,54 USD), Applied Materials (-5,68 Prozent auf 504,17 USD), Cerebras Systems (-4,92 Prozent auf 219,66 USD), KLA (-3,91 Prozent auf 201,18 USD) und HP (-3,71 Prozent auf 30,14 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 10 033 264 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at