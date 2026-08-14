Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|S&P 500 im Fokus
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14.08.2026 20:04:18
Börse New York in Rot: S&P 500 am Freitagnachmittag mit Abgaben
Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,24 Prozent tiefer bei 7 779,97 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62,534 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,090 Prozent auf 7 805,98 Punkte an der Kurstafel, nach 7 798,99 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 7 810,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 776,31 Punkten lag.
S&P 500 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,364 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 14.07.2026, einen Stand von 7 543,59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wurde der S&P 500 auf 7 501,24 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, lag der S&P 500 bei 6 468,54 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,44 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Copart (+ 7,01 Prozent auf 31,45 USD), Sandisk (+ 6,43 Prozent auf 1 626,40 USD), Seagate Technology (+ 5,35 Prozent auf 970,69 USD), Halliburton (+ 4,54 Prozent auf 34,33 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,30 Prozent auf 503,80 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Broadcom (-6,29 Prozent auf 391,54 USD), Applied Materials (-5,68 Prozent auf 504,17 USD), Cerebras Systems (-4,92 Prozent auf 219,66 USD), KLA (-3,91 Prozent auf 201,18 USD) und HP (-3,71 Prozent auf 30,14 USD).
Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 10 033 264 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus
Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|443,30
|5,30%
|Applied Materials Inc.
|436,70
|-5,67%
|Broadcom
|339,30
|-6,23%
|Cerebras Systems Inc
|218,98
|-5,21%
|Copart Inc.
|27,32
|6,82%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Halliburton Co.
|29,84
|4,59%
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|26,04
|-3,66%
|Intel Corp.
|88,81
|-1,86%
|KLA
|176,26
|-2,90%
|NVIDIA Corp.
|194,54
|-0,42%
|Sandisk Corp
|1 420,00
|7,58%
|Seagate Technology
|840,00
|5,53%
|Under Armour Inc.
|4,62
|-0,65%
|Western Union Company
|6,38
|-1,15%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 785,76
|-0,17%
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