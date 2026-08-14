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S&P 500 im Fokus 14.08.2026 20:04:18

Börse New York in Rot: S&P 500 am Freitagnachmittag mit Abgaben

Börse New York in Rot: S&P 500 am Freitagnachmittag mit Abgaben

Anleger in New York treten derzeit den Rückzug an.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,24 Prozent tiefer bei 7 779,97 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62,534 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,090 Prozent auf 7 805,98 Punkte an der Kurstafel, nach 7 798,99 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 7 810,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 776,31 Punkten lag.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,364 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 14.07.2026, einen Stand von 7 543,59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wurde der S&P 500 auf 7 501,24 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, lag der S&P 500 bei 6 468,54 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,44 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Copart (+ 7,01 Prozent auf 31,45 USD), Sandisk (+ 6,43 Prozent auf 1 626,40 USD), Seagate Technology (+ 5,35 Prozent auf 970,69 USD), Halliburton (+ 4,54 Prozent auf 34,33 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,30 Prozent auf 503,80 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Broadcom (-6,29 Prozent auf 391,54 USD), Applied Materials (-5,68 Prozent auf 504,17 USD), Cerebras Systems (-4,92 Prozent auf 219,66 USD), KLA (-3,91 Prozent auf 201,18 USD) und HP (-3,71 Prozent auf 30,14 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 10 033 264 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Applied Materials Inc. 436,70 -5,67% Applied Materials Inc.
Broadcom 339,30 -6,23% Broadcom
Cerebras Systems Inc 218,98 -5,21% Cerebras Systems Inc
Copart Inc. 27,32 6,82% Copart Inc.
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Halliburton Co. 29,84 4,59% Halliburton Co.
HP Inc (ex Hewlett-Packard) 26,04 -3,66% HP Inc (ex Hewlett-Packard)
Intel Corp. 88,81 -1,86% Intel Corp.
KLA 176,26 -2,90% KLA
NVIDIA Corp. 194,54 -0,42% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 1 420,00 7,58% Sandisk Corp
Seagate Technology 840,00 5,53% Seagate Technology
Under Armour Inc. 4,62 -0,65% Under Armour Inc.
Western Union Company 6,38 -1,15% Western Union Company

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