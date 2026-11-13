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13.11.2026 20:03:46
Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag in Rot
Um 20:02 Uhr sinkt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,56 Prozent auf 7 549,52 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 63,794 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,442 Prozent auf 7 625,95 Punkte an der Kurstafel, nach 7 592,40 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 621,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7 499,40 Einheiten.
S&P 500-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht gewann der S&P 500 bereits um 1,71 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 805,45 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, stand der S&P 500 noch bei 7 798,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6 737,49 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,08 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.
Heutige Tops und Flops im S&P 500
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Cerebras Systems (+ 10,68 Prozent auf 108,19 USD), Charter A (+ 4,65 Prozent auf 138,83 USD), Global Payments (+ 4,49 Prozent auf 92,15 USD), AppLovin (+ 4,01 Prozent auf 409,47 USD) und Texas Pacific Land (+ 3,96 Prozent auf 292,32 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-9,77 Prozent auf 528,09 USD), Sandisk (-7,89 Prozent auf 863,51 USD), Dell Technologies (-7,58 Prozent auf 343,04 USD), Coherent (-7,32 Prozent auf 215,09 USD) und Cisco (-6,23 Prozent auf 95,65 USD) unter Druck.
Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 55 914 621 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro den größten Anteil.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|483,45
|-8,37%
|Apple Inc.
|324,65
|1,17%
|AppLovin Corp
|371,65
|4,57%
|Cerebras Systems Inc
|109,30
|11,82%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|125,40
|4,66%
|Cisco Inc.
|86,80
|-5,91%
|Coherent Corp.
|197,45
|-5,98%
|Dell Technologies
|312,45
|-7,04%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Global Payments Inc.
|83,60
|5,82%
|NVIDIA Corp.
|147,40
|-1,76%
|Sandisk Corp
|785,00
|-6,55%
|Sysco Corp.
|69,60
|1,31%
|Texas Pacific Land Corp Registered Shs
|264,40
|4,67%
|Western Union Company
|6,10
|1,60%
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