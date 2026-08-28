Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|S&P 500-Performance im Fokus
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28.08.2026 18:00:23
Börse New York in Rot: S&P 500 fällt am Freitagmittag
Am Freitag notiert der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE 0,03 Prozent schwächer bei 7 728,68 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 61,421 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7 737,33 Zählern und damit 0,082 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 730,99 Punkte).
Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 771,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 715,87 Punkten lag.
S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0,852 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 428,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 563,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 501,86 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,69 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
S&P 500-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Gap (+ 13,30 Prozent auf 23,56 USD), Bath Body Works (+ 4,85 Prozent auf 19,56 USD), Dominos Pizza (+ 4,65 Prozent auf 347,49 USD), AppLovin (+ 4,47 Prozent auf 326,59 USD) und Amazon (+ 4,17 Prozent auf 266,95 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen PayPal (-11,67 Prozent auf 46,86 EUR), Marvell Technology (-8,35 Prozent auf 221,28 USD), Autodesk (-4,77 Prozent auf 257,66 USD), Coinbase (-4,61 Prozent auf 181,93 USD) und Lumentum (-4,54 Prozent auf 912,69 USD).
S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 046 124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,356 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der S&P 500-Aktien
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Coinbase
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|230,05
|4,57%
|AppLovin Corp
|273,95
|2,33%
|Autodesk Inc.
|223,55
|-3,97%
|Bath & Body Works
|16,65
|3,80%
|Casey's General Stores Inc
|649,40
|-0,61%
|Coinbase
|154,38
|-5,46%
|Domino's Pizza Inc.
|291,00
|2,46%
|First Republic Bank
|0,00
|400,00%
|Gap Inc.
|21,56
|20,72%
|Lumentum Holdings Inc
|776,70
|-5,45%
|Marvell Technology
|187,74
|-9,35%
|NVIDIA Corp.
|188,18
|-3,82%
|PayPal Inc
|46,26
|-12,54%
|Western Union Company
|6,23
|1,20%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 711,76
|-0,25%
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