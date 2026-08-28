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S&P 500-Performance im Fokus 28.08.2026 18:00:23

Börse New York in Rot: S&P 500 fällt am Freitagmittag

Börse New York in Rot: S&P 500 fällt am Freitagmittag

Kaum bewegt zeigt sich der S&P 500 am Freitagmittag.

Am Freitag notiert der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE 0,03 Prozent schwächer bei 7 728,68 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 61,421 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7 737,33 Zählern und damit 0,082 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 730,99 Punkte).

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 771,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 715,87 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0,852 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 428,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 563,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 501,86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,69 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Gap (+ 13,30 Prozent auf 23,56 USD), Bath Body Works (+ 4,85 Prozent auf 19,56 USD), Dominos Pizza (+ 4,65 Prozent auf 347,49 USD), AppLovin (+ 4,47 Prozent auf 326,59 USD) und Amazon (+ 4,17 Prozent auf 266,95 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen PayPal (-11,67 Prozent auf 46,86 EUR), Marvell Technology (-8,35 Prozent auf 221,28 USD), Autodesk (-4,77 Prozent auf 257,66 USD), Coinbase (-4,61 Prozent auf 181,93 USD) und Lumentum (-4,54 Prozent auf 912,69 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 046 124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,356 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amazon 230,05 4,57% Amazon
AppLovin Corp 273,95 2,33% AppLovin Corp
Autodesk Inc. 223,55 -3,97% Autodesk Inc.
Bath & Body Works 16,65 3,80% Bath & Body Works
Casey's General Stores Inc 649,40 -0,61% Casey's General Stores Inc
Coinbase 154,38 -5,46% Coinbase
Domino's Pizza Inc. 291,00 2,46% Domino's Pizza Inc.
First Republic Bank 0,00 400,00% First Republic Bank
Gap Inc. 21,56 20,72% Gap Inc.
Lumentum Holdings Inc 776,70 -5,45% Lumentum Holdings Inc
Marvell Technology 187,74 -9,35% Marvell Technology
NVIDIA Corp. 188,18 -3,82% NVIDIA Corp.
PayPal Inc 46,26 -12,54% PayPal Inc
Western Union Company 6,23 1,20% Western Union Company

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