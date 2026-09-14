Börse New York in Rot: S&P 500 fällt zum Start zurück

Der S&P 500 gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der S&P 500 verliert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr 0,57 Prozent auf 7 613,34 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 61,596 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,676 Prozent schwächer bei 7 605,20 Punkten, nach 7 656,98 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 619,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 596,33 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 785,76 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Wert von 7 431,46 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der S&P 500 mit 6 584,29 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,01 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Coinbase (+ 5,90 Prozent auf 185,60 USD), Palo Alto Networks (+ 5,81 Prozent auf 349,87 USD), Intuit (+ 5,77 Prozent auf 340,12 USD), ServiceNow (+ 5,04 Prozent auf 139,21 USD) und Autodesk (+ 4,67 Prozent auf 222,31 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Hewlett Packard Enterprise (-9,44 Prozent auf 56,23 USD), Coherent (-8,88 Prozent auf 278,26 USD), Vertiv (-8,84 Prozent auf 234,34 USD), Corning (-8,59 Prozent auf 152,11 USD) und Teradyne (-8,35 Prozent auf 348,00 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 7 085 962 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,553 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at