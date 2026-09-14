Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
|S&P 500-Kursverlauf
|
14.09.2026 16:01:59
Börse New York in Rot: S&P 500 fällt zum Start zurück
Der S&P 500 verliert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr 0,57 Prozent auf 7 613,34 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 61,596 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,676 Prozent schwächer bei 7 605,20 Punkten, nach 7 656,98 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 619,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 596,33 Punkten.
So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 785,76 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Wert von 7 431,46 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der S&P 500 mit 6 584,29 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,01 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Coinbase (+ 5,90 Prozent auf 185,60 USD), Palo Alto Networks (+ 5,81 Prozent auf 349,87 USD), Intuit (+ 5,77 Prozent auf 340,12 USD), ServiceNow (+ 5,04 Prozent auf 139,21 USD) und Autodesk (+ 4,67 Prozent auf 222,31 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Hewlett Packard Enterprise (-9,44 Prozent auf 56,23 USD), Coherent (-8,88 Prozent auf 278,26 USD), Vertiv (-8,84 Prozent auf 234,34 USD), Corning (-8,59 Prozent auf 152,11 USD) und Teradyne (-8,35 Prozent auf 348,00 USD).
Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 7 085 962 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,553 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc
|
18:00
|Börse New York: S&P 500 verliert (finanzen.at)
|
16:03
|S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palo Alto Networks von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16:01
|Börse New York in Rot: S&P 500 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
16:01
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Start (finanzen.at)
|
11.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.09.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
11.09.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Palo Alto Networks Inc
Aktien in diesem Artikel
|Autodesk Inc.
|198,10
|7,94%
|Coherent Corp.
|236,00
|-10,06%
|Coinbase
|165,44
|9,56%
|Corning Inc.
|125,64
|-12,42%
|First Republic Bank
|0,00
|33,33%
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|49,17
|-8,06%
|Intuit Inc.
|291,90
|5,86%
|Medtronic PLC
|80,38
|2,47%
|NVIDIA Corp.
|183,68
|-2,54%
|Palo Alto Networks Inc
|325,45
|14,11%
|ServiceNow Inc
|123,00
|7,71%
|Teradyne Inc.
|288,20
|-12,53%
|Vertiv Holdings
|205,65
|-7,13%
|Western Union Company
|6,11
|2,28%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 636,51
|-0,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street verbucht Abschläge. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.