Palo Alto Networks Aktie

Palo Alto Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
S&P 500-Kursverlauf 14.09.2026 16:01:59

Börse New York in Rot: S&P 500 fällt zum Start zurück

Börse New York in Rot: S&P 500 fällt zum Start zurück

Der S&P 500 gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der S&P 500 verliert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr 0,57 Prozent auf 7 613,34 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 61,596 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,676 Prozent schwächer bei 7 605,20 Punkten, nach 7 656,98 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 619,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 596,33 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 785,76 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Wert von 7 431,46 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der S&P 500 mit 6 584,29 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,01 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Coinbase (+ 5,90 Prozent auf 185,60 USD), Palo Alto Networks (+ 5,81 Prozent auf 349,87 USD), Intuit (+ 5,77 Prozent auf 340,12 USD), ServiceNow (+ 5,04 Prozent auf 139,21 USD) und Autodesk (+ 4,67 Prozent auf 222,31 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Hewlett Packard Enterprise (-9,44 Prozent auf 56,23 USD), Coherent (-8,88 Prozent auf 278,26 USD), Vertiv (-8,84 Prozent auf 234,34 USD), Corning (-8,59 Prozent auf 152,11 USD) und Teradyne (-8,35 Prozent auf 348,00 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 7 085 962 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,553 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Palo Alto Networks Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Autodesk Inc. 198,10 7,94% Autodesk Inc.
Coherent Corp. 236,00 -10,06% Coherent Corp.
Coinbase 165,44 9,56% Coinbase
Corning Inc. 125,64 -12,42% Corning Inc.
First Republic Bank 0,00 33,33% First Republic Bank
Hewlett Packard Enterprise Co. 49,17 -8,06% Hewlett Packard Enterprise Co.
Intuit Inc. 291,90 5,86% Intuit Inc.
Medtronic PLC 80,38 2,47% Medtronic PLC
NVIDIA Corp. 183,68 -2,54% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 325,45 14,11% Palo Alto Networks Inc
ServiceNow Inc 123,00 7,71% ServiceNow Inc
Teradyne Inc. 288,20 -12,53% Teradyne Inc.
Vertiv Holdings 205,65 -7,13% Vertiv Holdings
Western Union Company 6,11 2,28% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 636,51 -0,27%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street verbucht Abschläge. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen