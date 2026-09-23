Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
|NYSE-Handel im Fokus
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23.09.2026 18:01:39
Börse New York in Rot: S&P 500 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein
Am Mittwoch tendiert der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0,62 Prozent tiefer bei 7 716,46 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 63,538 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,092 Prozent schwächer bei 7 757,51 Punkten, nach 7 764,64 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 761,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 712,93 Punkten.
So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,307 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 7 674,37 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Stand von 7 365,46 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6 656,92 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,51 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit APA (+ 4,11 Prozent auf 44,04 USD), Palantir (+ 3,98 Prozent auf 192,36 USD), Devon Energy (+ 3,54 Prozent auf 48,59 USD), Palo Alto Networks (+ 3,38 Prozent auf 387,25 USD) und Hewlett Packard Enterprise (+ 2,95 Prozent auf 62,83 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Expedia (-7,45 Prozent auf 259,79 USD), Paychex (-6,94 Prozent auf 106,58 USD), Airbnb (-5,73 Prozent auf 152,54 USD), McDonalds (-5,47 Prozent auf 236,66 USD) und AppLovin (-5,00 Prozent auf 312,30 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 6 614 472 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,796 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Mit 14,72 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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|First Republic Bank
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|0,00%
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|Medtronic PLC
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|NVIDIA Corp.
|197,64
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|Palantir
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|Palo Alto Networks Inc
|345,00
|4,99%
|Paychex Inc.
|92,23
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|-2,55%
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