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17.11.2026 20:04:05
Börse New York in Rot: S&P 500 notiert am Nachmittag im Minus
Am Dienstag verbucht der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 1,23 Prozent auf 7 325,11 Punkte. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63,697 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,199 Prozent auf 7 401,85 Punkte an der Kurstafel, nach 7 416,59 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7 415,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7 288,34 Punkten.
S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, stand der S&P 500 bei 7 659,44 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 7 745,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6 672,41 Punkten berechnet.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 6,80 Prozent zu Buche. Bei 7 844,52 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Lumen Technologies (+ 9,55 Prozent auf 4,42 USD), CH Robinson Worldwide (+ 2,45 Prozent auf 137,97 USD), VF (+ 2,33 Prozent auf 20,62 USD), Comfort Systems USA (+ 2,32 Prozent auf 1 082,27 USD) und Reddit (+ 2,25 Prozent auf 94,96 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Salesforce (-7,90 Prozent auf 197,86 USD), ServiceNow (-6,41 Prozent auf 93,00 USD), Robinhood (-5,47 Prozent auf 68,12 USD), Intuit (-5,34 Prozent auf 327,10 USD) und Datadog A (-5,14 Prozent auf 163,97 USD).
Die teuersten Konzerne im S&P 500
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 40 964 561 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4,706 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte
Die First Republic Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,00 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|320,05
|0,23%
|C.H. Robinson Worldwide Inc.
|125,70
|0,72%
|Comfort Systems USA IncShs
|1 039,00
|4,58%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|152,00
|-2,06%
|Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
|94,52
|-0,02%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Intuit Inc.
|290,35
|-0,43%
|Lumen Technologies Inc Registered Shs
|3,99
|2,44%
|NVIDIA Corp.
|146,12
|3,75%
|86,00
|0,58%
|Robinhood
|64,01
|2,35%
|Salesforce
|177,02
|0,36%
|ServiceNow Inc
|85,02
|1,05%
|V.F. Corp.
|18,43
|0,08%
|Western Union Company
|5,61
|0,72%
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