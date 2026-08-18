Börse New York in Rot: S&P 500 notiert schlussendlich im Minus

Mit dem S&P 500 ging es am Abend abwärts.

Am Dienstag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 0,69 Prozent auf 7 691,76 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,558 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,457 Prozent auf 7 709,70 Punkte an der Kurstafel, nach 7 745,06 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 713,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 7 688,63 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der S&P 500 7 457,69 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, lag der S&P 500 noch bei 7 403,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6 449,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,15 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Bath Body Works (+ 6,54 Prozent auf 20,04 USD), Ulta Beauty (+ 4,75 Prozent auf 516,74 USD), Intuit (+ 4,41 Prozent auf 350,41 USD), Monster Beverage (+ 4,09 Prozent auf 47,38 USD) und Erie Indemnity (+ 3,71 Prozent auf 256,95 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Coherent (-12,75 Prozent auf 306,43 USD), Cerebras Systems (-12,69 Prozent auf 220,01 USD), Lumentum (-9,87 Prozent auf 873,31 USD), Seagate Technology (-9,16 Prozent auf 903,68 USD) und Sandisk (-9,01 Prozent auf 1 625,78 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 30 365 016 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,709 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,80 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at