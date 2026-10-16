Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
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16.10.2026 22:34:36
Börse New York in Rot: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter
Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1,09 Prozent schwächer bei 7 659,44 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 64,267 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,168 Prozent stärker bei 7 757,09 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 744,06 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7 631,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 756,84 Punkten lag.
S&P 500 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 1,97 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der S&P 500 7 551,81 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, stand der S&P 500 noch bei 7 533,77 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 6 629,07 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11,68 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Diamondback Energy (+ 4,27 Prozent auf 203,95 USD), Kinder Morgan (+ 4,20 Prozent auf 34,20 USD), APA (+ 4,07 Prozent auf 49,15 USD), Northrop Grumman (+ 4,05 Prozent auf 519,86 USD) und Raytheon Technologies (+ 3,73 Prozent auf 193,92 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Twilio A (-10,62 Prozent auf 244,37 USD), Cerebras Systems (-10,52 Prozent auf 127,21 USD), Super Micro Computer (-9,86 Prozent auf 31,63 USD), Flex (-8,16 Prozent auf 90,46 USD) und Moderna (-7,82 Prozent auf 218,01 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 34 139 848 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,746 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf
Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,66 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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