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05.11.2026 20:04:16
Börse New York in Rot: S&P 500 rutscht am Donnerstagnachmittag ab
Am Donnerstag fällt der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE um 4,05 Prozent auf 7 377,59 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 62,038 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,122 Prozent auf 7 679,24 Punkte an der Kurstafel, nach 7 688,62 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 681,29 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 365,84 Zählern.
So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 3,06 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der S&P 500 mit 7 773,95 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der S&P 500 auf 7 723,55 Punkte taxiert. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Wert von 6 796,29 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 7,57 Prozent zu. Bei 7 844,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell AppLovin (+ 30,09 Prozent auf 353,51 USD), CF Industries (+ 7,85 Prozent auf 120,45 USD), Tapestry (+ 6,84 Prozent auf 133,88 USD), Western Union Company (+ 5,61 Prozent auf 6,96 USD) und Motorola Solutions (+ 4,49 Prozent auf 519,32 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Sandisk (-20,01 Prozent auf 829,85 USD), Bloom Energy (-16,85 Prozent auf 166,64 USD), Western Digital (-16,10 Prozent auf 271,69 USD), Everpure A (-15,99 Prozent auf 93,90 USD) und Lumentum (-15,97 Prozent auf 526,68 USD).
Die teuersten Unternehmen im S&P 500
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 30 663 960 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,431 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien
Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|346,85
|9,80%
|Bloom Energy
|156,20
|4,27%
|CF Industries Holdings Inc
|106,85
|1,38%
|Everpure Inc Registered Shs -A-
|86,66
|3,76%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Lumentum Holdings Inc
|482,20
|6,36%
|Motorola Solutions Inc.
|459,30
|-0,37%
|News Corp (B)
|25,80
|0,00%
|NVIDIA Corp.
|167,24
|3,18%
|Sandisk Corp
|745,00
|3,47%
|Tapestry
|119,50
|-0,21%
|Western Digital Corp.
|236,30
|-1,29%
|Western Union Company
|6,11
|-0,55%
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