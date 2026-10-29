Börse New York in Rot: S&P 500 schwächer

Der S&P 500 zeigt sich am vierten Tag der Woche schwächer.

Um 20:02 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,58 Prozent schwächer bei 7 699,38 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 64,332 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,433 Prozent schwächer bei 7 710,42 Punkten, nach 7 743,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 732,21 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 690,94 Zählern.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 0,781 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 670,84 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, stand der S&P 500 bei 7 316,15 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 6 890,59 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,26 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Carvana (+ 15,73 Prozent auf 68,34 USD), NortonLifeLock (+ 15,15 Prozent auf 28,04 USD), Norwegian Cruise Line (+ 13,36) Prozent auf 18,21 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 12,62 Prozent auf 314,50 USD) und Textron (+ 10,99 Prozent auf 86,93 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen ServiceNow (-27,38 Prozent auf 109,03 USD), Fortinet (-21,93 Prozent auf 135,91 USD), Marvell Technology (-13,79 Prozent auf 216,94 USD), Alphabet A (ex Google) (-13,07 Prozent auf 282,42 USD) und Alphabet C (ex Google) (-12,87 Prozent auf 280,47 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Alphabet A (ex Google)-Aktie aufweisen. 22 880 030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,657 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 15,02 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at