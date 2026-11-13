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S&P 500-Kursentwicklung 13.11.2026 16:01:20

Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht zum Handelsstart Abschläge

Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht zum Handelsstart Abschläge

So bewegt sich der S&P 500 am fünften Tag der Woche.

Am Freitag tendiert der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE 0,38 Prozent schwächer bei 7 563,32 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 63,794 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,442 Prozent auf 7 625,95 Punkte an der Kurstafel, nach 7 592,40 Punkten am Vortag.

Bei 7 559,87 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 621,78 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1,90 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 805,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 798,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6 737,49 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Cerebras Systems (+ 7,75 Prozent auf 105,33 USD), STERIS (+ 3,51 Prozent auf 262,34 USD), AppLovin (+ 3,30 Prozent auf 406,66 USD), Deckers Outdoor (+ 2,87 Prozent auf 86,96 USD) und Corteva (+ 2,61 Prozent auf 9,43 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-5,72 Prozent auf 551,82 USD), Sandisk (-5,23 Prozent auf 888,46 USD), Lumentum (-4,50 Prozent auf 596,56 USD), Broadcom (-4,24 Prozent auf 348,92 USD) und Coherent (-4,14 Prozent auf 222,47 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 246 076 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,672 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

In diesem Jahr hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,60 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 487,75 -7,55% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Apple Inc. 323,10 0,69% Apple Inc.
AppLovin Corp 370,70 4,31% AppLovin Corp
Broadcom 314,60 -4,42% Broadcom
Cerebras Systems Inc 108,72 11,22% Cerebras Systems Inc
Coherent Corp. 197,50 -5,95% Coherent Corp.
Corteva Inc Registered Shs When Issued 8,51 1,29% Corteva Inc Registered Shs When Issued
Deckers Outdoor Corp. 78,52 2,67% Deckers Outdoor Corp.
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Lumentum Holdings Inc 539,60 -4,36% Lumentum Holdings Inc
NVIDIA Corp. 147,84 -1,47% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 800,00 -4,76% Sandisk Corp
STERIS PLC Registered Shs 239,40 4,82% STERIS PLC Registered Shs
Sysco Corp. 69,86 1,69% Sysco Corp.
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