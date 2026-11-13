Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht zum Handelsstart Abschläge

So bewegt sich der S&P 500 am fünften Tag der Woche.

Am Freitag tendiert der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE 0,38 Prozent schwächer bei 7 563,32 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 63,794 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,442 Prozent auf 7 625,95 Punkte an der Kurstafel, nach 7 592,40 Punkten am Vortag.

Bei 7 559,87 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 621,78 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1,90 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 805,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 798,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6 737,49 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Cerebras Systems (+ 7,75 Prozent auf 105,33 USD), STERIS (+ 3,51 Prozent auf 262,34 USD), AppLovin (+ 3,30 Prozent auf 406,66 USD), Deckers Outdoor (+ 2,87 Prozent auf 86,96 USD) und Corteva (+ 2,61 Prozent auf 9,43 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-5,72 Prozent auf 551,82 USD), Sandisk (-5,23 Prozent auf 888,46 USD), Lumentum (-4,50 Prozent auf 596,56 USD), Broadcom (-4,24 Prozent auf 348,92 USD) und Coherent (-4,14 Prozent auf 222,47 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 246 076 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,672 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

In diesem Jahr hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,60 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at