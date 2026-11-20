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20.11.2026 20:03:35
Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich nachmittags schwächer
Der S&P 500 sinkt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 2,07 Prozent auf 7 027,38 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,791 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,209 Prozent auf 7 160,81 Punkte an der Kurstafel, nach 7 175,83 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 7 005,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 198,67 Punkten verzeichnete.
S&P 500 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 6,48 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 20.10.2026, den Wert von 7 712,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, lag der S&P 500 bei 7 641,16 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 6 538,76 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,46 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Gap (+ 12,37 Prozent auf 21,12 USD), Global Payments (+ 11,30 Prozent auf 92,96 USD), McCormick (+ 6,13 Prozent auf 48,64 USD), UnitedHealth (+ 4,75 Prozent auf 346,19 USD) und General Mills (+ 4,67 Prozent auf 36,09 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Sandisk (-89,39 Prozent auf 80,09 USD), Coherent (-13,62 Prozent auf 185,67 USD), Bloom Energy (-13,15 Prozent auf 146,00 USD), Western Digital (-12,90 Prozent auf 258,49 USD) und Seagate Technology (-12,76 Prozent auf 454,86 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 56 614 360 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,661 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|311,10
|-2,34%
|Bloom Energy
|128,40
|-16,08%
|Coherent Corp.
|168,85
|-13,68%
|Copart Inc.
|28,31
|0,64%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Gap Inc.
|18,99
|10,47%
|General Mills Inc.
|32,59
|3,79%
|Global Payments Inc.
|84,60
|11,02%
|McCormick & Co. Inc.
|43,35
|3,66%
|NVIDIA Corp.
|115,30
|-13,37%
|Sandisk Corp
|73,00
|-89,42%
|Seagate Technology
|415,00
|-12,82%
|UnitedHealth Inc.
|309,40
|3,27%
|Western Digital Corp.
|235,65
|-12,82%
|Western Union Company
|5,38
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