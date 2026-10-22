Lam Research Aktie
WKN DE: A40L1V / ISIN: US5128073062
|Index im Blick
|
22.10.2026 22:34:26
Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter
Letztendlich notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1,21 Prozent tiefer bei 7 663,43 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 64,023 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,872 Prozent leichter bei 7 689,54 Punkten, nach 7 757,17 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 7 702,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 637,36 Punkten erreichte.
S&P 500 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 0,511 Prozent nach. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 22.09.2026, einen Stand von 7 764,64 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 498,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der S&P 500 auf 6 699,40 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,74 Prozent. 7 844,52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Allegion (+ 11,02 Prozent auf 176,52 USD), Roper Technolgies (+ 9,73 Prozent auf 436,23 USD), Robert Half (+ 8,78 Prozent auf 37,68 USD), Lennar (+ 8,69 Prozent auf 84,45 USD) und Blackstone (+ 8,38 Prozent auf 118,75 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Moderna (-17,57 Prozent auf 202,63 USD), Coherent (-12,51 Prozent auf 207,82 USD), Lam Research (-11,76 Prozent auf 230,15 USD), Lumentum (-11,54 Prozent auf 752,54 USD) und Flex (-11,08 Prozent auf 76,69 USD).
Die teuersten Konzerne im S&P 500
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 37 747 649 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,642 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 14,77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Lam Research Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Allegion PLC
|159,60
|1,59%
|Blackstone
|105,15
|-0,33%
|Coherent Corp.
|186,35
|0,95%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Flex Ltd Registered Shs
|68,24
|-0,28%
|Intel Corp.
|77,44
|1,35%
|Lam Research Corp.
|204,90
|-0,07%
|Lennar Corp.
|75,62
|0,59%
|Lumentum Holdings Inc
|675,70
|0,63%
|Moderna Inc
|178,50
|-0,97%
|NVIDIA Corp.
|188,38
|-0,26%
|Robert Half
|41,49
|23,81%
|Roper Technolgies Inc.
|391,10
|1,06%
|Seagate Technology
|562,00
|-1,40%
|Western Union Company
|5,64
|-1,50%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 623,68
|-0,52%
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