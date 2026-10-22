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Index im Blick 22.10.2026 22:34:26

Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Letztendlich zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Letztendlich notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1,21 Prozent tiefer bei 7 663,43 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 64,023 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,872 Prozent leichter bei 7 689,54 Punkten, nach 7 757,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 7 702,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 637,36 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 0,511 Prozent nach. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 22.09.2026, einen Stand von 7 764,64 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 498,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der S&P 500 auf 6 699,40 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,74 Prozent. 7 844,52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Allegion (+ 11,02 Prozent auf 176,52 USD), Roper Technolgies (+ 9,73 Prozent auf 436,23 USD), Robert Half (+ 8,78 Prozent auf 37,68 USD), Lennar (+ 8,69 Prozent auf 84,45 USD) und Blackstone (+ 8,38 Prozent auf 118,75 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Moderna (-17,57 Prozent auf 202,63 USD), Coherent (-12,51 Prozent auf 207,82 USD), Lam Research (-11,76 Prozent auf 230,15 USD), Lumentum (-11,54 Prozent auf 752,54 USD) und Flex (-11,08 Prozent auf 76,69 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 37 747 649 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,642 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 14,77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Blackstone 105,15 -0,33% Blackstone
Coherent Corp. 186,35 0,95% Coherent Corp.
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
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Intel Corp. 77,44 1,35% Intel Corp.
Lam Research Corp. 204,90 -0,07% Lam Research Corp.
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Lumentum Holdings Inc 675,70 0,63% Lumentum Holdings Inc
Moderna Inc 178,50 -0,97% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 188,38 -0,26% NVIDIA Corp.
Robert Half 41,49 23,81% Robert Half
Roper Technolgies Inc. 391,10 1,06% Roper Technolgies Inc.
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