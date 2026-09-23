Airbnb Aktie

Airbnb für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 23.09.2026 22:34:29

Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

Der S&P 500 bewegte sich am Mittwochabend im Minus.

Am Mittwoch tendierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0,75 Prozent tiefer bei 7 706,03 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 63,538 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,092 Prozent auf 7 757,51 Punkte an der Kurstafel, nach 7 764,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 761,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 694,89 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 0,172 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 674,37 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wurde der S&P 500 mit 7 365,46 Punkten berechnet. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 6 656,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,36 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7 816,70 Punkte. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Palo Alto Networks (+ 5,00 Prozent auf 393,30 USD), Palantir (+ 3,68 Prozent auf 191,79 USD), APA (+ 3,31 Prozent auf 43,70 USD), Ingersoll Rand (+ 3,21 Prozent auf 76,22 USD) und Illumina (+ 3,20 Prozent auf 255,38 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Paychex (-8,77 Prozent auf 104,49 USD), Expedia (-7,72 Prozent auf 259,04 USD), Airbnb (-7,56 Prozent auf 149,58 USD), Texas Pacific Land (-5,49 Prozent auf 335,74 USD) und Alaska Air Group (-5,27 Prozent auf 39,70 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 26 598 258 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,796 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Western Union Company-Aktie mit 14,72 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
S&P 500-Kurs in Realtime
Analysen zu S&P 500-Aktien

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbnb

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbnb

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbnb 131,24 -8,13% Airbnb
Alaska Air Group Inc. 34,81 -5,84% Alaska Air Group Inc.
APA Corporation Registered Shs 38,30 1,98% APA Corporation Registered Shs
Expedia Inc. 227,25 -3,46% Expedia Inc.
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Illumina Inc. 224,35 3,82% Illumina Inc.
Ingersoll Rand Inc Registered Shs 66,82 4,11% Ingersoll Rand Inc Registered Shs
Medtronic PLC 78,28 -2,00% Medtronic PLC
NVIDIA Corp. 197,64 -1,57% NVIDIA Corp.
Palantir 168,38 4,62% Palantir
Palo Alto Networks Inc 345,00 4,99% Palo Alto Networks Inc
Paychex Inc. 92,23 -7,79% Paychex Inc.
Texas Pacific Land Corp Registered Shs 293,80 -6,79% Texas Pacific Land Corp Registered Shs
Western Union Company 5,35 -2,55% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 706,03 -0,75%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Minus in den Feierabend - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX beendet Handel leichter -- US-Börsen schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen