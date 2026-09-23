Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
|Index-Performance
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23.09.2026 22:34:29
Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben
Am Mittwoch tendierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0,75 Prozent tiefer bei 7 706,03 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 63,538 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,092 Prozent auf 7 757,51 Punkte an der Kurstafel, nach 7 764,64 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 761,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 694,89 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 0,172 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 674,37 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wurde der S&P 500 mit 7 365,46 Punkten berechnet. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 6 656,92 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,36 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7 816,70 Punkte. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Palo Alto Networks (+ 5,00 Prozent auf 393,30 USD), Palantir (+ 3,68 Prozent auf 191,79 USD), APA (+ 3,31 Prozent auf 43,70 USD), Ingersoll Rand (+ 3,21 Prozent auf 76,22 USD) und Illumina (+ 3,20 Prozent auf 255,38 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Paychex (-8,77 Prozent auf 104,49 USD), Expedia (-7,72 Prozent auf 259,04 USD), Airbnb (-7,56 Prozent auf 149,58 USD), Texas Pacific Land (-5,49 Prozent auf 335,74 USD) und Alaska Air Group (-5,27 Prozent auf 39,70 USD).
Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 26 598 258 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,796 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus
Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Western Union Company-Aktie mit 14,72 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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|APA Corporation Registered Shs
|38,30
|1,98%
|Expedia Inc.
|227,25
|-3,46%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Illumina Inc.
|224,35
|3,82%
|Ingersoll Rand Inc Registered Shs
|66,82
|4,11%
|Medtronic PLC
|78,28
|-2,00%
|NVIDIA Corp.
|197,64
|-1,57%
|Palantir
|168,38
|4,62%
|Palo Alto Networks Inc
|345,00
|4,99%
|Paychex Inc.
|92,23
|-7,79%
|Texas Pacific Land Corp Registered Shs
|293,80
|-6,79%
|Western Union Company
|5,35
|-2,55%
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|S&P 500
|7 706,03
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