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Kursverlauf 04.09.2026 16:01:06

Börse New York in Rot: S&P 500 zum Handelsstart in Rot

Börse New York in Rot: S&P 500 zum Handelsstart in Rot

Der S&P 500 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Um 15:59 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0,10 Prozent auf 7 739,95 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 61,405 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,165 Prozent auf 7 734,95 Punkte an der Kurstafel, nach 7 747,71 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 733,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 7 750,19 Einheiten.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,551 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der S&P 500 7 736,52 Punkte auf. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 7 584,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, stand der S&P 500 noch bei 6 502,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 12,85 Prozent zu Buche. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Sandisk (+ 5,41 Prozent auf 1 639,05 USD), KLA (+ 5,10 Prozent auf 181,76 USD), Cerebras Systems (+ 4,86 Prozent auf 199,69 USD), Seagate Technology (+ 4,72 Prozent auf 836,34 USD) und Lam Research (+ 4,37 Prozent auf 305,45 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Equifax (-7,73 Prozent auf 174,47 USD), Adobe (-7,15 Prozent auf 265,32 USD), Autodesk (-6,84 Prozent auf 221,27 USD), Albemarle (-5,91 Prozent auf 124,35 USD) und PTC (-5,76 Prozent auf 141,44 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 5 311 076 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,651 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12,64 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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