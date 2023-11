Börse New York in Rot: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags

Am Donnerstag sinkt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,45 Prozent auf 15 244,77 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,247 Prozent auf 15 351,12 Punkte an der Kurstafel, nach 15 313,24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 15 242,30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 15 382,11 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,711 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 09.10.2023, einen Wert von 15 047,15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.08.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 101,71 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 09.11.2022, einen Stand von 10 797,55 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 40,34 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 15 932,05 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 696,42 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Marvell Technology (+ 4,83 Prozent auf 54,07 USD), Micron Technology (+ 3,36 Prozent auf 74,71 USD), NVIDIA (+ 2,77 Prozent auf 478,63 USD), Datadog A (+ 2,33 Prozent auf 102,32 USD) und Palo Alto Networks (+ 2,32 Prozent auf 246,67 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Tesla (-5,71 Prozent auf 209,42 USD), Lucid (-5,19 Prozent auf 3,75 USD), Gilead Sciences (-3,77 Prozent auf 74,96 USD), Biogen (-3,11 Prozent auf 224,48 USD) und Amgen (-2,95 Prozent auf 265,19 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 13 940 413 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,655 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,37 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at