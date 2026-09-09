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NASDAQ 100-Kursverlauf 09.09.2026 20:04:19

Börse New York in Rot: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags

Börse New York in Rot: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags

Der NASDAQ 100 sinkt derzeit.

Am Mittwoch sinkt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,22 Prozent auf 29 442,69 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,257 Prozent auf 29 431,94 Punkte an der Kurstafel, nach 29 507,70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 334,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29 563,60 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,683 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 29 722,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 084,50 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2025, einen Stand von 23 839,80 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 16,81 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30 762,20 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Datadog A (+ 6,86 Prozent auf 224,66 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6,53 Prozent auf 653,53 USD), Marvell Technology (+ 4,92 Prozent auf 236,51 USD), Astera Labs (+ 4,14 Prozent auf 300,80 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,42 Prozent auf 523,02 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Comcast (-6,72 Prozent auf 24,56 USD), Booking (-4,32 Prozent auf 172,51 USD), Shopify A (-4,22 Prozent auf 128,44 USD), SpaceX (-4,05 Prozent auf 147,25 USD) und CoreWeave (-3,93 Prozent auf 95,91 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 20 759 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,769 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,43 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 446,80 3,02% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Astera Labs Inc Registered Shs 245,00 -0,81% Astera Labs Inc Registered Shs
Booking Holdings 148,80 -3,97% Booking Holdings
Comcast Corp. (Class A) 21,10 -6,84% Comcast Corp. (Class A)
CoreWeave 81,51 -4,84% CoreWeave
CrowdStrike 178,58 -0,96% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 193,80 7,31% Datadog Inc Registered Shs -A-
Kraft Heinz Company 21,17 -1,47% Kraft Heinz Company
Marvell Technology 201,60 4,50% Marvell Technology
Meta Platforms (ex Facebook) 561,70 6,28% Meta Platforms (ex Facebook)
Micron Technology Inc. 885,20 2,97% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 192,28 -0,78% NVIDIA Corp.
Shopify Inc (A) 118,80 2,82% Shopify Inc (A)
SpaceX 127,08 -3,57% SpaceX

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 421,55 -0,29%

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