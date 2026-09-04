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Index-Performance im Fokus 04.09.2026 20:04:09

Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell

Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite fällt am Freitagnachmittag.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,50 Prozent schwächer bei 26 450,20 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,014 Prozent höher bei 26 587,90 Punkten in den Freitagshandel, nach 26 584,06 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26 628,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 444,84 Punkten lag.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,348 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 26 584,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 830,96 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 04.09.2025, den Wert von 21 707,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 13,83 Prozent. Bei 27 190,21 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Trend Micro (+ 12,93 Prozent auf 38,80 USD), AXT (+ 8,90 Prozent auf 61,20 USD), Ultra Clean (+ 8,57 Prozent auf 72,30 USD), KLA (+ 7,09 Prozent auf 185,20 USD) und TTM Technologies (+ 7,07 Prozent auf 123,55 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Autodesk (-8,32 Prozent auf 217,76 USD), Adobe (-6,01 Prozent auf 268,57 USD), Synopsys (-5,63 Prozent auf 392,86 USD), Donegal Group B (-4,53 Prozent auf 23,39 USD) und Netflix (-4,45 Prozent auf 78,99 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 16 067 095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,651 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

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