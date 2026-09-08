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NASDAQ Composite-Entwicklung 08.09.2026 20:04:10

Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell

Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell

Am Dienstag legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,17 Prozent tiefer bei 26 463,12 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,081 Prozent auf 26 528,57 Punkte an der Kurstafel, nach 26 506,99 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26 341,17 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 542,14 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 690,62 Punkten auf. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 25 929,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der NASDAQ Composite 21 798,70 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 13,89 Prozent aufwärts. Bei 27 190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Roivant Sciences (+ 21,04 Prozent auf 42,28 USD), AXT (+ 12,67 Prozent auf 69,45 USD), Intel (+ 10,10 Prozent auf 105,48 USD), CIENA (+ 8,19 Prozent auf 347,30 USD) und PDF Solutions (+ 6,64 Prozent auf 48,68 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Amgen (-9,06 Prozent auf 397,63 USD), AmeriServ Financial (-7,91 Prozent auf 4,66 USD), Baiducom (-7,45 Prozent auf 92,06 USD), Expedia (-7,18 Prozent auf 276,63 USD) und Donegal Group B (-6,59 Prozent auf 23,12 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 328 131 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,776 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amgen Inc. 336,65 -6,33% Amgen Inc.
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Baidu.com Inc. 79,40 -2,22% Baidu.com Inc.
CIENA Corp. 293,80 6,64% CIENA Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 7,85 -2,48% Consumer Portfolio Services Inc.
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PDF Solutions Inc. 40,80 4,62% PDF Solutions Inc.
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