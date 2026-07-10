Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Freitagmittag

Der NASDAQ Composite kommt am Mittag nicht vom Fleck.

Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,01 Prozent schwächer bei 26 205,32 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,120 Prozent auf 26 175,54 Punkte an der Kurstafel, nach 26 206,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 258,17 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 009,49 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,791 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, lag der NASDAQ Composite bei 25 169,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 22 902,89 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 10.07.2025, den Wert von 20 630,66 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,78 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit WD-40 (+ 10,72 Prozent auf 265,09 USD), Upbound Group (+ 7,63 Prozent auf 21,87 USD), Mind CTI (+ 5,88 Prozent auf 1,08 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 5,53 Prozent auf 52,12 USD) und SMC (+ 4,32 Prozent auf 465,00 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Donegal Group B (-15,68 Prozent auf 20,98 USD), AXT (-9,86 Prozent auf 56,38 USD), Ionis Pharmaceuticals (-8,70 Prozent auf 58,68 USD), Americas Car-Mart (-5,75 Prozent auf 3,28 USD) und Ballard Power (-5,11 Prozent auf 3,07 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 724 777 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,318 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,14 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at