Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags

Um 20:02 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,85 Prozent auf 26 064,95 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 1,10 Prozent auf 26 536,59 Punkte an der Kurstafel, nach 26 830,96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26 572,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 983,48 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 3,29 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 05.05.2026, den Wert von 25 326,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 748,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19 298,45 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Consumer Portfolio Services (+ 3,47 Prozent auf 9,55 USD), Donegal Group A (+ 3,35 Prozent auf 17,28 USD), Safety Insurance Group (+ 3,22 Prozent auf 70,54 USD), Erie Indemnity (+ 2,86 Prozent auf 225,78 USD) und Peoples Bancorp of North Carolina (+ 2,83 Prozent auf 43,25 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Ballard Power (-17,55 Prozent auf 5,01 USD), AXT (-13,87 Prozent auf 91,29 USD), Innodata (-12,57 Prozent auf 106,23 USD), Amtech Systems (-12,55 Prozent auf 19,16 USD) und Commercial Vehicle Group (-11,96 Prozent auf 4,86 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 195 608 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,472 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at