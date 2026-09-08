Börse New York in Rot: So performt der Dow Jones aktuell

Mit dem Dow Jones geht es am zweiten Tag der Woche abwärts.

Am Dienstag geht es im Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 1,07 Prozent auf 52 843,17 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24,995 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,319 Prozent auf 53 584,89 Punkte an der Kurstafel, nach 53 414,25 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 721,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 53 110,45 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 54 036,93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 50 786,01 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 45 514,95 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,22 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 1,68 Prozent auf 827,64 USD), Chevron (+ 1,07 Prozent auf 210,83 USD), Boeing (+ 0,86 Prozent auf 214,08 USD), American Express (+ 0,21 Prozent auf 326,85 USD) und Cisco (+ 0,20 Prozent auf 109,42 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Amgen (-9,68 Prozent auf 394,92 USD), Salesforce (-3,49 Prozent auf 250,18 USD), Johnson Johnson (-2,59 Prozent auf 268,10 USD), Sherwin-Williams (-2,05 Prozent auf 326,88 USD) und Visa (-1,84 Prozent auf 368,16 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 10 260 422 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,776 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,83 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at