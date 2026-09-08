Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Index-Performance
|
08.09.2026 18:01:23
Börse New York in Rot: So performt der Dow Jones aktuell
Am Dienstag geht es im Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 1,07 Prozent auf 52 843,17 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24,995 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,319 Prozent auf 53 584,89 Punkte an der Kurstafel, nach 53 414,25 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 52 721,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 53 110,45 Einheiten.
Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 54 036,93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 50 786,01 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 45 514,95 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,22 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 1,68 Prozent auf 827,64 USD), Chevron (+ 1,07 Prozent auf 210,83 USD), Boeing (+ 0,86 Prozent auf 214,08 USD), American Express (+ 0,21 Prozent auf 326,85 USD) und Cisco (+ 0,20 Prozent auf 109,42 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Amgen (-9,68 Prozent auf 394,92 USD), Salesforce (-3,49 Prozent auf 250,18 USD), Johnson Johnson (-2,59 Prozent auf 268,10 USD), Sherwin-Williams (-2,05 Prozent auf 326,88 USD) und Visa (-1,84 Prozent auf 368,16 USD) unter Druck.
Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 10 260 422 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,776 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der Dow Jones-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,83 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Johnson & Johnson
|
18:01
|Börse New York in Rot: So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
16:01
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
02.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Johnson Johnson-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.09.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.09.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
01.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Johnson & Johnson
Aktien in diesem Artikel
|American Express Co.
|281,80
|0,25%
|Amgen Inc.
|338,55
|-5,80%
|Boeing Co.
|183,20
|1,09%
|Caterpillar Inc.
|710,00
|1,43%
|Chevron Corp.
|180,86
|1,05%
|Cisco Inc.
|93,62
|-0,09%
|Johnson & Johnson
|231,55
|-1,49%
|Nike Inc.
|32,89
|0,08%
|NVIDIA Corp.
|194,50
|-2,49%
|Salesforce
|213,40
|-2,65%
|Sherwin-Williams Co.
|280,70
|-1,47%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|315,10
|0,25%
|UnitedHealth Inc.
|341,60
|0,12%
|Visa Inc.
|317,15
|-1,21%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|52 808,39
|-1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.