Börse New York in Rot: So performt der NASDAQ Composite am Mittwochmittag

Um 18:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,64 Prozent tiefer bei 23 321,13 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,616 Prozent leichter bei 23 563,92 Punkten, nach 23 709,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 314,51 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 590,19 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,08 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23 195,17 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, bei 22 521,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 044,39 Punkten gehandelt.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cerus (+ 15,48 Prozent auf 2,91 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,52 Prozent auf 186,00 USD), Volvo (A) (+ 7,47 Prozent auf 34,39 USD), Infosys (+ 7,22 Prozent auf 18,79 USD) und Ultra Clean (+ 5,61 Prozent auf 39,70 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Amkor Technology (-6,83 Prozent auf 48,40 USD), Intuit (-6,46 Prozent auf 566,18 USD), Nissan Motor (-5,66 Prozent auf 2,50 USD), Photronics (-5,51 Prozent auf 31,55 USD) und Dorel Industries (-5,26 Prozent auf 1,30 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 556 395 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,858 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

