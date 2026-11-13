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S&P 500-Performance 13.11.2026 18:01:16

Börse New York in Rot: So performt der S&P 500 aktuell

Börse New York in Rot: So performt der S&P 500 aktuell

Der S&P 500 verbucht aktuell Verluste.

Um 17:58 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,92 Prozent leichter bei 7 522,41 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 63,794 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,442 Prozent auf 7 625,95 Punkte an der Kurstafel, nach 7 592,40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7 621,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 499,40 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1,35 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der S&P 500 bei 7 805,45 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 7 798,99 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Stand von 6 737,49 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,68 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Cerebras Systems (+ 7,49 Prozent auf 105,07 USD), Charter A (+ 4,39 Prozent auf 138,48 USD), STERIS (+ 4,19 Prozent auf 264,06 USD), AppLovin (+ 3,86 Prozent auf 408,86 USD) und Global Payments (+ 3,80 Prozent auf 91,54 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-10,79 Prozent auf 522,17 USD), Dell Technologies (-9,64 Prozent auf 335,40 USD), Coherent (-9,32 Prozent auf 210,44 USD), Sandisk (-8,40 Prozent auf 858,75 USD) und Western Digital (-7,27 Prozent auf 288,59 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 45 966 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,672 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Apple Inc. 323,10 0,69% Apple Inc.
AppLovin Corp 370,70 4,31% AppLovin Corp
Cerebras Systems Inc 108,72 11,22% Cerebras Systems Inc
Charter Inc (A) (Charter Communications) 125,34 4,61% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Coherent Corp. 197,50 -5,95% Coherent Corp.
Dell Technologies 312,05 -7,16% Dell Technologies
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Global Payments Inc. 83,20 5,32% Global Payments Inc.
NVIDIA Corp. 147,84 -1,47% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 800,00 -4,76% Sandisk Corp
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Western Digital Corp. 267,55 -4,84% Western Digital Corp.
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