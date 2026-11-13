S&P 500
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13.11.2026 18:01:16
Börse New York in Rot: So performt der S&P 500 aktuell
Um 17:58 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,92 Prozent leichter bei 7 522,41 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 63,794 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,442 Prozent auf 7 625,95 Punkte an der Kurstafel, nach 7 592,40 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7 621,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 499,40 Punkten.
So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1,35 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der S&P 500 bei 7 805,45 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 7 798,99 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Stand von 6 737,49 Punkten auf.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,68 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Cerebras Systems (+ 7,49 Prozent auf 105,07 USD), Charter A (+ 4,39 Prozent auf 138,48 USD), STERIS (+ 4,19 Prozent auf 264,06 USD), AppLovin (+ 3,86 Prozent auf 408,86 USD) und Global Payments (+ 3,80 Prozent auf 91,54 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-10,79 Prozent auf 522,17 USD), Dell Technologies (-9,64 Prozent auf 335,40 USD), Coherent (-9,32 Prozent auf 210,44 USD), Sandisk (-8,40 Prozent auf 858,75 USD) und Western Digital (-7,27 Prozent auf 288,59 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 45 966 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,672 Bio. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|487,75
|-7,55%
|Apple Inc.
|323,10
|0,69%
|AppLovin Corp
|370,70
|4,31%
|Cerebras Systems Inc
|108,72
|11,22%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|125,34
|4,61%
|Coherent Corp.
|197,50
|-5,95%
|Dell Technologies
|312,05
|-7,16%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Global Payments Inc.
|83,20
|5,32%
|NVIDIA Corp.
|147,84
|-1,47%
|Sandisk Corp
|800,00
|-4,76%
|STERIS PLC Registered Shs
|239,40
|4,82%
|Sysco Corp.
|69,86
|1,69%
|Western Digital Corp.
|267,55
|-4,84%
|Western Union Company
|6,11
|1,80%
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