Börse New York in Rot: So steht der NASDAQ 100 aktuell

Mit dem NASDAQ 100 geht es am Mittag abwärts.

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,51 Prozent auf 30 251,96 Punkte zurück. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,407 Prozent auf 30 529,99 Punkte an der Kurstafel, nach 30 406,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30 234,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30 642,57 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29 481,64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 23 898,15 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 21 626,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,02 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Sandisk (+ 5,55 Prozent auf 2 306,04 USD), NXP Semiconductors (+ 4,19 Prozent auf 326,39 USD), Micron Technology (+ 4,09 Prozent auf 1 180,36 USD), Intel (+ 3,61 Prozent auf 138,83 USD) und Microchip Technology (+ 3,16 Prozent auf 102,92 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen CoreWeave (-7,00 Prozent auf 109,69 USD), Rocket Lab (-6,81 Prozent auf 99,94 USD), Arm (-6,51 Prozent auf 410,86 USD), Alphabet C (ex Google) (-5,72 Prozent auf 346,44 USD) und Alphabet A (ex Google) (-5,66 Prozent auf 347,21 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 9 935 514 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,452 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,36 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at