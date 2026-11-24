NASDAQ 100
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24.11.2026 20:04:18
Börse New York in Rot: So steht der NASDAQ 100 aktuell
Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 2,07 Prozent auf 26 193,51 Punkte zurück. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,67 Prozent auf 26 298,14 Punkte an der Kurstafel, nach 26 746,10 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 935,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 433,60 Punkten.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 28 957,53 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 023,18 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 24 873,85 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,92 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Moderna (+ 6,96 Prozent auf 226,85 USD), Take Two (+ 6,52 Prozent auf 223,01 USD), Axon Enterprise (+ 5,73 Prozent auf 325,23 USD), Alnylam Pharmaceuticals (+ 5,31 Prozent auf 164,26 USD) und Amgen (+ 4,99 Prozent auf 471,43 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Analog Devices (-16,61 Prozent auf 315,85 USD), CoreWeave (-12,02 Prozent auf 42,52 USD), Astera Labs (-11,70 Prozent auf 196,13 USD), Nebius (-10,84 Prozent auf 87,20 USD) und Sandisk (-10,80 Prozent auf 78,24 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 43 213 022 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,566 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,03 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alnylam Pharmaceuticals Inc.
|149,65
|4,58%
|Amgen Inc.
|431,80
|4,79%
|Analog Devices Inc.
|285,70
|-17,57%
|Apple Inc.
|322,65
|0,69%
|Astera Labs Inc Registered Shs
|192,00
|-4,95%
|Axon Enterprise
|291,00
|3,08%
|CoreWeave
|38,69
|-12,68%
|CrowdStrike
|192,28
|0,88%
|Kraft Heinz Company
|23,39
|1,15%
|Micron Technology Inc.
|573,70
|-10,94%
|Moderna Inc
|207,60
|6,72%
|Nebius
|79,40
|-11,47%
|NVIDIA Corp.
|141,32
|-6,72%
|Sandisk Corp
|71,00
|-10,69%
|Take Two
|200,60
|4,75%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|26 214,17
|-1,99%
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