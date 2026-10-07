IPG Photonics CorpShs Aktie
WKN: 602224 / ISIN: US44980X1090
|Kursverlauf
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07.10.2026 18:00:26
Börse New York in Rot: So steht der S&P 500 mittags
Um 17:59 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0,36 Prozent auf 7 791,15 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 64,502 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,452 Prozent auf 7 783,55 Punkte an der Kurstafel, nach 7 818,93 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 763,34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 7 793,52 Einheiten.
S&P 500 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,780 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 718,60 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 7 503,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der S&P 500 noch bei 6 714,59 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 13,60 Prozent zu Buche. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Eli Lilly (+ 3,67 Prozent auf 1 200,01 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 3,66 Prozent auf 73,06 USD), Moderna (+ 3,16 Prozent auf 193,39 USD), NetApp (+ 3,10 Prozent auf 235,53 USD) und Sandisk (+ 3,04 Prozent auf 1 710,99 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen EMCOR Group (-6,34 Prozent auf 772,23 USD), Comfort Systems USA (-6,11 Prozent auf 1 706,94 USD), Caterpillar (-6,10 Prozent auf 810,80 USD), Allegion (-5,76 Prozent auf 146,26 USD) und IPG Photonics (-5,71 Prozent auf 78,91 USD).
S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 6 660 055 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 5,128 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der S&P 500-Aktien
Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,92 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Comfort Systems USA IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Allegion PLC
|131,55
|-4,22%
|Caterpillar Inc.
|725,40
|-5,45%
|Comfort Systems USA IncShs
|1 555,00
|-3,83%
|Eli Lilly
|1 061,20
|3,17%
|EMCOR Group Inc.
|698,20
|-4,33%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|64,38
|2,39%
|Intel Corp.
|100,82
|0,96%
|IPG Photonics CorpShs
|72,20
|-2,90%
|Medtronic PLC
|76,54
|-0,85%
|Moderna Inc
|175,32
|5,70%
|NetApp Inc.
|209,40
|3,33%
|NVIDIA Corp.
|212,45
|0,02%
|Sandisk Corp
|1 510,00
|2,72%
|Western Union Company
|5,42
|-0,04%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 801,77
|-0,22%
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