Börse New York in Rot: So steht der S&P 500 mittags

Der S&P 500 zeigt sich am dritten Tag der Woche schwächer.

Um 17:59 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0,36 Prozent auf 7 791,15 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 64,502 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,452 Prozent auf 7 783,55 Punkte an der Kurstafel, nach 7 818,93 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 763,34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 7 793,52 Einheiten.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,780 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 718,60 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 7 503,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der S&P 500 noch bei 6 714,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 13,60 Prozent zu Buche. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Eli Lilly (+ 3,67 Prozent auf 1 200,01 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 3,66 Prozent auf 73,06 USD), Moderna (+ 3,16 Prozent auf 193,39 USD), NetApp (+ 3,10 Prozent auf 235,53 USD) und Sandisk (+ 3,04 Prozent auf 1 710,99 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen EMCOR Group (-6,34 Prozent auf 772,23 USD), Comfort Systems USA (-6,11 Prozent auf 1 706,94 USD), Caterpillar (-6,10 Prozent auf 810,80 USD), Allegion (-5,76 Prozent auf 146,26 USD) und IPG Photonics (-5,71 Prozent auf 78,91 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 6 660 055 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 5,128 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,92 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at