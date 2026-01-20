Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone

Mit dem NASDAQ 100 geht es derzeit abwärts.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,80 Prozent tiefer bei 25 069,51 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,47 Prozent tiefer bei 25 155,03 Punkten in den Handel, nach 25 529,26 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 25 279,78 Punkte, das Tagestief hingegen 25 029,75 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25 346,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25 141,02 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, einen Stand von 21 441,15 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 0,542 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 25 873,18 Punkte. Bei 25 029,75 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Monster Beverage (+ 3,36 Prozent auf 80,80 USD), Intel (+ 2,73 Prozent auf 48,24 USD), Comcast (+ 2,17 Prozent auf 28,43 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2,12 Prozent auf 27,99 USD) und Arm (+ 2,01 Prozent auf 107,91 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-7,66 Prozent auf 160,40 USD), lululemon athletica (-5,20 Prozent auf 191,38 USD), Broadcom (-4,87 Prozent auf 334,59 USD), Autodesk (-4,14 Prozent auf 254,69 USD) und KLA-Tencor (-4,00 Prozent auf 1 505,09 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 29 953 539 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,870 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,51 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

