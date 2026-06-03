Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0,21 Prozent auf 30 594,99 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,227 Prozent auf 30 730,11 Punkte an der Kurstafel, nach 30 660,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30 762,20 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 441,80 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,989 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, mit 27 710,36 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 03.03.2026, bei 24 720,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 662,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 21,38 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Marvell Technology (+ 5,41 Prozent auf 306,52 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,87 Prozent auf 620,73 USD), QUALCOMM (+ 3,75 Prozent auf 249,87 USD), ON Semiconductor (+ 3,58 Prozent auf 133,25 USD) und Intel (+ 3,54 Prozent auf 111,75 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Datadog A (-7,54 Prozent auf 248,83 USD), Zscaler (-6,98 Prozent auf 134,09 USD), Atlassian (-6,42 Prozent auf 102,10 USD), Charter A (-6,32 Prozent auf 131,40 USD) und AppLovin (-6,05 Prozent auf 568,96 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18 081 238 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,673 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,41 erwartet. Mit 6,88 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at