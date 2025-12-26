NASDAQ 100

25 654,17
-1,98
-0,01 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Kursverlauf 26.12.2025 20:04:43

Börse New York: NASDAQ 100-Anleger greifen nachmittags zu

Börse New York: NASDAQ 100-Anleger greifen nachmittags zu

Am Nachmittag halten sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,05 Prozent fester bei 25 669,23 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,142 Prozent auf 25 692,68 Punkte an der Kurstafel, nach 25 656,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 716,71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 620,32 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,554 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 26.11.2025, den Stand von 25 236,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 503,85 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, bei 21 768,31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 22,38 Prozent aufwärts. Bei 26 182,10 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell PDD (+ 1,79 Prozent auf 115,47 USD), NVIDIA (+ 1,70 Prozent auf 191,81 USD), Workday (+ 1,36 Prozent auf 219,80 USD), Dollar Tree (+ 1,01 Prozent auf 123,24 USD) und Atlassian (+ 0,92 Prozent auf 162,60 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Palantir (-2,03 Prozent auf 190,23 USD), Tesla (-1,46 Prozent auf 478,32 USD), Fiserv (-1,30 Prozent auf 67,07 USD), Diamondback Energy (-1,27 Prozent auf 145,04 USD) und Constellation Energy (-1,11 Prozent auf 359,90 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 17 810 670 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,893 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 654,12 -0,01%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:11 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18:52 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen