Börse New York: NASDAQ 100-Anleger greifen nachmittags zu

Am Nachmittag halten sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,05 Prozent fester bei 25 669,23 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,142 Prozent auf 25 692,68 Punkte an der Kurstafel, nach 25 656,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 716,71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 620,32 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,554 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 26.11.2025, den Stand von 25 236,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 503,85 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, bei 21 768,31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 22,38 Prozent aufwärts. Bei 26 182,10 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell PDD (+ 1,79 Prozent auf 115,47 USD), NVIDIA (+ 1,70 Prozent auf 191,81 USD), Workday (+ 1,36 Prozent auf 219,80 USD), Dollar Tree (+ 1,01 Prozent auf 123,24 USD) und Atlassian (+ 0,92 Prozent auf 162,60 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Palantir (-2,03 Prozent auf 190,23 USD), Tesla (-1,46 Prozent auf 478,32 USD), Fiserv (-1,30 Prozent auf 67,07 USD), Diamondback Energy (-1,27 Prozent auf 145,04 USD) und Constellation Energy (-1,11 Prozent auf 359,90 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 17 810 670 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,893 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at