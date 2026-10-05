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NASDAQ 100-Kursentwicklung 05.10.2026 18:01:17

Börse New York: NASDAQ 100 auf grünem Terrain

Börse New York: NASDAQ 100 auf grünem Terrain

Am Montag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ 100 klettert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,60 Prozent auf 30 992,29 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,016 Prozent fester bei 30 812,76 Punkten in den Handel, nach 30 807,93 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30 798,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 31 005,76 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Wert von 29 544,16 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29 329,21 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, mit 24 785,52 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 22,96 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 017,52 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit MercadoLibre (+ 7,64 Prozent auf 1 826,25 USD), AppLovin (+ 6,63 Prozent auf 286,01 USD), Western Digital (+ 6,60 Prozent auf 442,68 USD), Autodesk (+ 5,51 Prozent auf 223,69 USD) und SpaceX (+ 4,83 Prozent auf 166,63 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Ferrovial International SE Registered (-3,46 Prozent auf 51,79 USD), Nebius (-3,05 Prozent auf 235,40 USD), Rocket Lab (-2,12 Prozent auf 72,35 USD), Thomson Reuters (-1,83 Prozent auf 95,83 USD) und Intel (-1,79 Prozent auf 117,19 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 11 453 991 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 5,044 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Micron Technology-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,22 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Intel Corp. 103,84 0,39% Intel Corp.
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MercadoLibre Inc 1 657,80 -0,19% MercadoLibre Inc
Micron Technology Inc. 943,80 -0,31% Micron Technology Inc.
Nebius 208,65 0,77% Nebius
NVIDIA Corp. 214,20 0,66% NVIDIA Corp.
Rocket Lab Corporation Registered Shs 65,20 0,46% Rocket Lab Corporation Registered Shs
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