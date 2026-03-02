Börse New York: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

Schlussendlich ging der NASDAQ 100 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 24 992,60 Punkten aus dem Montagshandel. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,44 Prozent schwächer bei 24 599,41 Punkten in den Handel, nach 24 960,04 Punkten am Vortag.

Bei 24 575,54 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 25 059,17 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 02.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 738,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 555,86 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 20 884,41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,847 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 387,47 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,29 Prozent auf 137,65 USD), Palantir (+ 5,82 Prozent auf 145,17 USD), Enphase Energy (+ 5,77 Prozent auf 44,71 USD), Axon Enterprise (+ 5,46 Prozent auf 572,02 USD) und Verisk Analytics A (+ 3,48 Prozent auf 214,79 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Dollar Tree (-5,22 Prozent auf 119,88 USD), Monster Beverage (-4,97 Prozent auf 81,06 USD), lululemon athletica (-4,86 Prozent auf 176,17 USD), Marriott (-3,30 Prozent auf 330,47 USD) und IDEXX Laboratories (-3,05 Prozent auf 636,70 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 55 640 112 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,678 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,52 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

