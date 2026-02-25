Börse New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Am dritten Tag der Woche wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Zum Handelsende sprang der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,41 Prozent auf 25 329,04 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,643 Prozent auf 25 137,72 Punkte an der Kurstafel, nach 24 977,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 343,97 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 137,62 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25 605,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 018,36 Punkte. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 25.02.2025, bei 21 087,25 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 0,487 Prozent zu Buche. 26 165,08 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 387,47 Zählern registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Axon Enterprise (+ 17,55 Prozent auf 520,18 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,86 Prozent auf 135,65 USD), AppLovin (+ 7,22 Prozent auf 421,63 USD), PayPal (+ 7,08 Prozent auf 39,69 EUR) und Intuit (+ 6,28 Prozent auf 381,23 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen CoStar Group (-8,89 Prozent auf 44,78 USD), MercadoLibre (-8,05 Prozent auf 1 767,71 USD), O Reilly Automotive (-3,06 Prozent auf 91,44 USD), Dollar Tree (-3,04 Prozent auf 127,70 USD) und Keurig Dr Pepper (-2,84 Prozent auf 30,15 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 52 827 530 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,945 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,71 erwartet. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at