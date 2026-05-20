Börse New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Am dritten Tag der Woche wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Zum Handelsende sprang der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,66 Prozent auf 29 297,70 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,651 Prozent auf 29 006,57 Punkte an der Kurstafel, nach 28 818,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 301,28 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28 919,44 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,176 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 26 590,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 012,62 Punkte. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 20.05.2025, bei 21 367,37 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 16,23 Prozent zu Buche. 29 678,89 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Arm (+ 15,05 Prozent auf 256,73 USD), Enphase Energy (+ 13,67 Prozent auf 53,15 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 8,10 Prozent auf 447,58 USD), Constellation Energy (+ 7,90 Prozent auf 281,26 USD) und Intel (+ 7,36 Prozent auf 118,96 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Intuit (-3,95 Prozent auf 383,93 USD), Analog Devices (-3,92 Prozent auf 398,05 USD), Walmart (-2,50 Prozent auf 130,85 USD), Workday (-2,11 Prozent auf 126,61 USD) und Costco Wholesale (-1,86 Prozent auf 1 074,01 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 38 561 367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,644 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at