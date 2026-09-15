Börse New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,01 Prozent leichter bei 29 124,69 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,093 Prozent tiefer bei 29 100,16 Punkten in den Handel, nach 29 127,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 065,36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 142,80 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 30 046,14 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 30 543,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24 293,78 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,55 Prozent nach oben. Bei 30 762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell QUALCOMM (+ 4,53 Prozent auf 188,31 USD), Arm (+ 3,16 Prozent auf 246,57 USD), Marvell Technology (+ 2,66 Prozent auf 224,65 USD), Intel (+ 2,56 Prozent auf 99,68 USD) und Rocket Lab (+ 2,49 Prozent auf 64,11 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Axon Enterprise (-7,02 Prozent auf 455,79 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,56 Prozent auf 130,70 USD), Seagate Technology (-3,42 Prozent auf 778,00 USD), Thomson Reuters (-2,89 Prozent auf 102,76 USD) und Alnylam Pharmaceuticals (-2,80 Prozent auf 243,00 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 771 500 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,563 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Micron Technology-Aktie weist mit 5,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at