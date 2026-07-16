Börse New York: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel im Minus

Der NASDAQ 100 setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 15:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,21 Prozent tiefer bei 29 145,98 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,625 Prozent auf 29 318,30 Punkte an der Kurstafel, nach 29 502,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 29 333,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 068,47 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 1,10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29 968,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, lag der NASDAQ 100 bei 26 333,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 22 907,97 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,63 Prozent. Bei 30 762,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Cintas (+ 6,44 Prozent auf 204,75 USD), DexCom (+ 6,41 Prozent auf 77,39 USD), Old Dominion Freight Line (+ 4,24 Prozent auf 234,77 USD), IDEXX Laboratories (+ 3,28 Prozent auf 575,28 USD) und Intuitive Surgical (+ 3,24 Prozent auf 401,57 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Sandisk (-7,87 Prozent auf 1 487,93 USD), Rocket Lab (-7,60 Prozent auf 70,41 USD), Arm (-6,83 Prozent auf 258,10 USD), Seagate Technology (-6,80 Prozent auf 771,96 USD) und Western Digital (-6,47 Prozent auf 480,62 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 454 925 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,470 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,75 zu Buche schlagen. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,31 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at