Börse New York: NASDAQ 100-Börsianer ergreifen am Donnerstagmittag die Flucht

Heute nehmen die Börsianer in New York Reißaus.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 4,93 Prozent leichter bei 27 035,16 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,26 Prozent auf 28 078,18 Punkte an der Kurstafel, nach 28 437,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28 078,18 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 617,85 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 5,34 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, den Stand von 31 076,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 487,79 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 25 620,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,26 Prozent aufwärts. Bei 31 361,37 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin (+ 32,10 Prozent auf 358,99 USD), Costco Wholesale (+ 2,74 Prozent auf 1 075,19 USD), Fastenal (+ 2,59 Prozent auf 54,59 USD), Paychex (+ 2,33 Prozent auf 121,48 USD) und Autodesk (+ 2,17 Prozent auf 275,95 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Sandisk (-18,09 Prozent auf 849,74 USD), Astera Labs (-16,20 Prozent auf 187,11 USD), Nebius (-15,06 Prozent auf 120,21 USD), Western Digital (-14,99 Prozent auf 275,29 USD) und Seagate Technology (-14,82 Prozent auf 474,51 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 21 910 664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,431 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 hat die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at