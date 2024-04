Börse New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Am Donnerstag erhöht sich der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,83 Prozent auf 18 311,79 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,941 Prozent auf 18 331,02 Punkte an der Kurstafel, nach 18 160,19 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18 362,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 18 304,72 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,169 Prozent. Vor einem Monat, am 04.03.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18 226,48 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.01.2024, wies der NASDAQ 100 16 282,01 Punkte auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.04.2023, den Stand von 13 100,08 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,69 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 18 464,70 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Enphase Energy (+ 3,90 Prozent auf 123,23 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,94 Prozent auf 521,63 USD), Marvell Technology (+ 2,57 Prozent auf 74,91 USD), AstraZeneca (+ 2,57 Prozent auf 68,53 USD) und Align Technology (+ 2,22 Prozent auf 316,99 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil JDcom (-1,72 Prozent auf 26,80 USD), Lululemon Athletica (-1,39 Prozent auf 368,82 USD), Warner Bros Discovery (-0,97 Prozent auf 8,65 USD), Lucid (-0,91 Prozent auf 2,73 USD) und Alphabet C (ex Google) (-0,81 Prozent auf 155,10 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 ist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 889 519 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,889 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,71 zu Buche schlagen. Mit 8,25 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at