Börse New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zum Start zu

Der NASDAQ 100 bleibt auch am Donnerstagmorgen im Aufwärtstrend.

Um 16:01 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,23 Prozent stärker bei 25 152,17 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,402 Prozent tiefer bei 24 992,73 Punkten, nach 25 093,68 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 24 977,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 174,31 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 2,25 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 548,69 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 05.12.2025, einen Stand von 25 692,05 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 05.03.2025, den Wert von 20 628,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,214 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 315,84 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Booking (+ 7,93 Prozent auf 4 590,83 USD), Atlassian (+ 7,67 Prozent auf 82,70 USD), Datadog A (+ 4,64 Prozent auf 123,82 USD), CrowdStrike (+ 4,41 Prozent auf 425,67 USD) und Adobe (+ 3,57 Prozent auf 282,88 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen IDEXX Laboratories (-2,73 Prozent auf 630,98 USD), Gilead Sciences (-2,69 Prozent auf 144,24 USD), Applied Materials (-2,45 Prozent auf 348,99 USD), Walmart (-2,44 Prozent auf 124,69 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-2,22 Prozent auf 770,01 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 173 052 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,773 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at