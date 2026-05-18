Börse New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zum Start zu

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am ersten Tag der Woche fort.

Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,09 Prozent höher bei 29 150,18 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,415 Prozent auf 29 246,20 Punkte an der Kurstafel, nach 29 125,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 29 250,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 038,90 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Stand von 26 672,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24 898,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 21 427,94 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 15,65 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 29 678,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell DexCom (+ 3,91 Prozent auf 64,04 USD), Verisk Analytics A (+ 3,59 Prozent auf 168,39 USD), Zscaler (+ 2,96 Prozent auf 165,81 USD), Cognizant (+ 2,69 Prozent auf 48,40 USD) und Charter A (+ 2,51 Prozent auf 143,85 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Regeneron Pharmaceuticals (-10,53 Prozent auf 624,69 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,11 Prozent auf 164,80 USD), Applied Materials (-4,00 Prozent auf 419,16 USD), Enphase Energy (-3,80 Prozent auf 50,88 USD) und KLA-Tencor (-2,49 Prozent auf 1 759,33 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 6 630 713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,705 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,41 erwartet. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 7,00 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at