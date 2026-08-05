Börse New York: NASDAQ 100 fällt mittags zurück

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Mittwoch mit negativen Notierungen.

Um 17:58 Uhr verliert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,43 Prozent auf 29 606,59 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,438 Prozent auf 29 863,27 Punkte an der Kurstafel, nach 29 733,16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 946,93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 29 592,23 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 4,70 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29 329,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 28 015,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23 018,56 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 17,46 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Shopify A (+ 17,26 Prozent auf 144,58 USD), Booking (+ 6,12 Prozent auf 206,15 USD), Seagate Technology (+ 4,24 Prozent auf 881,22 USD), Amgen (+ 3,93 Prozent auf 405,34 USD) und Marriott (+ 3,89 Prozent auf 358,64 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen SpaceX (-8,24 Prozent auf 115,00 USD), Astera Labs (-7,67 Prozent auf 333,92 USD), Thomson Reuters (-6,37 Prozent auf 102,20 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-6,28 Prozent auf 486,00 USD) und DexCom (-4,60 Prozent auf 82,94 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 24 543 023 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,333 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at