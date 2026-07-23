Börse New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags zurück

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Donnerstag mit negativen Notierungen.

Um 20:02 Uhr verliert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,05 Prozent auf 28 403,06 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,56 Prozent auf 28 545,98 Punkte an der Kurstafel, nach 28 998,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28 726,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 28 274,52 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 1,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29 347,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 26 782,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23 162,41 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12,68 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Roper Technolgies (+ 6,55 Prozent auf 358,77 USD), CSX (+ 5,51 Prozent auf 52,68 USD), Sandisk (+ 4,75 Prozent auf 1 675,23 USD), Micron Technology (+ 4,06 Prozent auf 998,42 USD) und Nebius (+ 1,96 Prozent auf 222,43 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Tesla (-14,01 Prozent auf 321,62 USD), T-Mobile US (-7,72 Prozent auf 176,19 USD), Alphabet A (ex Google) (-6,61 Prozent auf 319,48 USD), Alphabet C (ex Google) (-6,49 Prozent auf 319,71 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-5,80 Prozent auf 94,21 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16 136 444 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,390 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at