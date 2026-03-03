Börse New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Dienstagshandels

Der NASDAQ 100 notiert am Dienstag trotz positivem Vortag im Minus.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 2,01 Prozent tiefer bei 24 489,19 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,98 Prozent auf 24 497,38 Punkte an der Kurstafel, nach 24 992,60 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 24 621,29 Punkte, das Tagestief hingegen 24 444,02 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 03.02.2026, den Stand von 25 338,62 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, bei 25 606,54 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, bei 20 425,58 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 2,84 Prozent nach. Bei 26 165,08 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 387,47 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Palo Alto Networks (+ 1,35 Prozent auf 152,18 USD), Adobe (+ 1,25 Prozent auf 264,14 USD), Workday (+ 1,21 Prozent auf 135,63 USD), Fortinet (+ 1,17 Prozent auf 80,11 USD) und CoStar Group (+ 0,95 Prozent auf 45,60 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Micron Technology (-7,01 Prozent auf 383,76 USD), Intel (-6,37 Prozent auf 42,60 USD), Arm (-5,50 Prozent auf 117,53 USD), ASML (-5,37 Prozent auf 1 347,13 USD) und Enphase Energy (-5,11 Prozent auf 42,43 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 5 836 959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,811 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

