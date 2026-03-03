NASDAQ 100

24 720,08
-272,52
-1,09 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Index im Fokus 03.03.2026 16:02:21

Börse New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Dienstagshandels

Börse New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Dienstagshandels

Der NASDAQ 100 notiert am Dienstag trotz positivem Vortag im Minus.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 2,01 Prozent tiefer bei 24 489,19 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,98 Prozent auf 24 497,38 Punkte an der Kurstafel, nach 24 992,60 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 24 621,29 Punkte, das Tagestief hingegen 24 444,02 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 03.02.2026, den Stand von 25 338,62 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, bei 25 606,54 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, bei 20 425,58 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 2,84 Prozent nach. Bei 26 165,08 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 387,47 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Palo Alto Networks (+ 1,35 Prozent auf 152,18 USD), Adobe (+ 1,25 Prozent auf 264,14 USD), Workday (+ 1,21 Prozent auf 135,63 USD), Fortinet (+ 1,17 Prozent auf 80,11 USD) und CoStar Group (+ 0,95 Prozent auf 45,60 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Micron Technology (-7,01 Prozent auf 383,76 USD), Intel (-6,37 Prozent auf 42,60 USD), Arm (-5,50 Prozent auf 117,53 USD), ASML (-5,37 Prozent auf 1 347,13 USD) und Enphase Energy (-5,11 Prozent auf 42,43 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 5 836 959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,811 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 24 720,08 -1,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:43 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: Dow schlussendlich schwächer -- ATX zum Handelsende tief in der Verlustzone -- DAX schließt deutlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigte sich sehr schwach. Der Dow präsentierte dich ebenfalls in Rot. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen