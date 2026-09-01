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NASDAQ-Handel im Fokus 01.09.2026 20:04:06

Börse New York: NASDAQ 100 gibt am Dienstagnachmittag nach

Börse New York: NASDAQ 100 gibt am Dienstagnachmittag nach

Der NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Minus.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,26 Prozent leichter bei 29 085,98 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,36 Prozent auf 29 056,58 Punkte an der Kurstafel, nach 29 456,97 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 267,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28 992,25 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 28 274,20 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 30 513,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Wert von 23 415,42 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 15,39 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Apple (+ 2,50 Prozent auf 324,78 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,36 Prozent auf 817,94 USD), Gilead Sciences (+ 1,81 Prozent auf 148,99 USD), Constellation Energy (+ 1,71 Prozent auf 279,47 USD) und Diamondback Energy (+ 1,53 Prozent auf 203,54 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Axon Enterprise (-8,47 Prozent auf 518,57 USD), CrowdStrike (-7,13 Prozent auf 214,54 USD), Cadence Design Systems (-7,08 Prozent auf 314,79 USD), Palo Alto Networks (-6,19 Prozent auf 358,46 USD) und Astera Labs (-6,11 Prozent auf 278,84 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 10 197 172 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,519 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 weist die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Apple Inc. 279,50 -0,13% Apple Inc.
Astera Labs Inc Registered Shs 238,00 -1,24% Astera Labs Inc Registered Shs
Axon Enterprise 446,60 -0,16% Axon Enterprise
Cadence Design Systems Inc. 269,00 -0,24% Cadence Design Systems Inc.
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 240,40 -0,48% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
CrowdStrike 184,30 -0,55% CrowdStrike
Diamondback Energy Inc 174,74 -0,19% Diamondback Energy Inc
Gilead Sciences Inc. 128,96 0,16% Gilead Sciences Inc.
Kraft Heinz Company 22,31 0,00% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 802,20 -0,34% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 187,82 0,29% NVIDIA Corp.
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