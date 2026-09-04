Börse New York: NASDAQ 100 klettert zum Start

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,58 Prozent höher bei 29 653,20 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,194 Prozent höher bei 29 539,57 Punkten, nach 29 482,32 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 654,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 29 516,20 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,846 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29 733,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 30 407,81 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 23 633,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 17,64 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Astera Labs (+ 10,62 Prozent auf 312,85 USD), Sandisk (+ 5,41 Prozent auf 1 639,05 USD), KLA (+ 5,10 Prozent auf 181,76 USD), Seagate Technology (+ 4,72 Prozent auf 836,34 USD) und Lam Research (+ 4,37 Prozent auf 305,45 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Adobe (-7,15 Prozent auf 265,32 USD), Autodesk (-6,84 Prozent auf 221,27 USD), Thomson Reuters (-5,37 Prozent auf 105,76 USD), Tesla (-5,20 Prozent auf 356,80 USD) und Workday (-4,38 Prozent auf 197,85 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 311 076 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,651 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at